На одну ночь из-за ремонта закроют часть улицы Жалюю яжеру

По этой причине проезд будет закрыт с 23 ч. 13 июня до 8 ч. 14 июня.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.
Оставить комментарий Читать комментарии
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в ночь с 13 на 14 июня на участке улицы Жалюю яжеру от развилки рядом с остановкой „Вяркю Реше“ до стоянки у озера Бальсис будут асфальтировать дорогу.
По этой причине проезд будет закрыт с 23 ч. 13 июня до 8 ч. 14 июня.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.