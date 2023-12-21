На одной вильнюсской улице внедрят средства для снижения шума и загрязнения

 
ELTA
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ELTA4330308 Vilnius, 2023 m. LapkriÄio 23 d. (ELTA). PÅ«ga Vilniuje. 2023.11.23 16:05:14. Å½ygimantas Gedvila (ELTA)
ELTA4330308 Vilnius, 2023 m. LapkriÄio 23 d. (ELTA). PÅ«ga Vilniuje. 2023.11.23 16:05:14. Å½ygimantas Gedvila (ELTA)

Вильнюс начинает осуществлять пробный проект, во время которого на одной из улиц столицы внедрят средства для снижения шума и загрязнения. Если они оправдают себя, их позже будут применять и на других улицах.

"Один из основных причин шума на улицах столицы - это движение автомобиля. То же самое касается и уровня загрязнения. Поэтому мы хотим выявить наиболее эффективные средства, для создания тихой улицы с чистым воздухом", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Эмилис Тамошюнас.

Сообщается, что улицу для испытания проекта выберут по уровню шума и загрязнения, интенсивности движения, с учетом того, сколько людей живет на улице, с учетом инфраструктуры и планов города относительно этого места. Когда подберут подходящую улицу, установят датчики шума и загрязнения, чтобы следить за уровнем шума и загрязнения в разное время суток, в разные дни недели.

Позже внедрят средства для снижения уровня шума и загрязнения – проведут озеленение улицы, введут различные ограничения движения, жителей будут просить реже пользоваться автомобилями и т.д.

Стоимость всего проекта - 257 600 евро, из них 60% – деньги Евросоюза.

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