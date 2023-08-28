На одной из улиц Паневежиса – шокирующее поведение детей

Женщину такое поведение детей шокировало.
"На ул. Станюну дети постоянно бегают по улице, лезут под машины, отжимаются на дороге, перебрасывают мяч с одной стороны дороги на другую, ужасная картина. Несколько месяцев назад один уже пострадал. Когда дети так себя ведут, не можешь знать, когда случится несчастье", – пишет женщина.
Она выразила надежду на то, что родители узнают своих детей, поговорят с ними и, быть может, защитят от несчастья.
Представитель ГКП Паневежского округа Одета Юкнюте сказала, что полиция не получала информацию об этом происшествии.
"Если выясняется, что административное нарушение совершили дети до 16 лет, то информацию передают главе администрации муниципалитета, решение принимаются там. К ответственности привлекают родителей. Если родители не воспитывают детей, их привлекают к административной ответственности", – сказала Юкнюте.