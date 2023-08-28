На одной из улиц Паневежиса – шокирующее поведение детей

Женщину такое поведение детей шокировало.

"На ул. Станюну дети постоянно бегают по улице, лезут под машины, отжимаются на дороге, перебрасывают мяч с одной стороны дороги на другую, ужасная картина. Несколько месяцев назад один уже пострадал. Когда дети так себя ведут, не можешь знать, когда случится несчастье", – пишет женщина.

Она выразила надежду на то, что родители узнают своих детей, поговорят с ними и, быть может, защитят от несчастья.

Представитель ГКП Паневежского округа Одета Юкнюте сказала, что полиция не получала информацию об этом происшествии.