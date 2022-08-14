На один день в Вильнюсе закроют проспект Конституциёс: по нему промчится болид F-1

"Основные ключевые слова этого мероприятия: ORACLE RED BULL RACING. Да, речь идет о лидирующей команде ФОРМУЛЫ 1 и ее технологическом чуде – болидах. Один из них, которым будет управлять Патрик Фризахер, промчится по проспекту Конституциёс", – сказано в сообщении.

Команда Red Bull посетит Литву во второй раз. Она уже была здесь в 2010 г., ее болид промчался по одной из основных улиц Вильнюса, демонстрируя удивительные трюки.

Патрик Фризахер в 1994 г. стал первым молодым гонщиком Red Bull, а в первой половине сезона 2005 г. представлял команду Minardi на F-1.

Сейчас Патрик Фризахер - инструктор Red Bull, вместе с командой Oracle Red Bull Racing он активно путешествует по самым известным странам мира - Монако, ОАЭ и США, и демонстрирует возможности болидов Red Bull Racing.

Будут и другие выступления

Зрители увидят также выступление литовских мотоакробатов. Гордость Литвы чемпион Европы и призер десятков состязаний Арас Гибежа попробует установить мировой рекорд – проехать самое длинное расстояние на одном колесе без помощи рук.

С ним выступит и команда UTENA STUNT RIDERS: рекордсмены книги Гинесса Шарунас Кезис, Нериюс Малинаускас и Виргилиюс Дикшас.

Выступит и четверка дрифтеров: Бенедиктас Циеба, Оливер Рандалу, Донатас Мацпрейкшас и Таутвидас Гилис.