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Неделю назад на Западной объездной дороге снова автомобиль столкнулся с лосем. Представители муниципалитета говорят, что люди не являются единственными хозяевами этой дороги, поэтому заборы устанавливать не планирует, пишет madeinvilnius.lt.
На объездной дороге снова сбит лось, но муниципалитет ничего предпринимать не планирует
© DELFI / Andrius Ufartas

11 августа, утром, на Западной объездной дороге автомобиль сбил лося, образовались большие заторы. Это уже второй подобный случай этим летом. Мигрирующие животные представляют серьезную опасность не только для водителей - животные сами гибнут в результате таких ДТП. Однако вильнюсский муниципалитет не планирует устанавливать заборы в этом месте и утверждает, что предпринимает все необходимые меры безопасности.

"В большинстве стран растения вдоль дорог не представляют никакой опасности. Просто снижают допустимую скорость, устанавливают зеркала, улучшающие видимость. Вильнюс – зеленый город, окруженный лесами. Дикие животные столетиями мигрируют по этой территории, у них есть свои тропы. Мы - не единственные владельцы этой территории, поэтому надо учиться гармоничному сосуществованию с природой. Специальные заграждения в городе не устанавливаются. За городов, где есть леса, ставят знаки "осторожно дикие животные", которые призывают водителей снижать скорость и быть внимательнее", – сказала представитель муниципалитета Эгле Ванкявиче.


Во время миграции животных муниципалитет старается обратить внимание водителей на этот период, устанавливает знаки, ограничивающие скорость. Такие же действия предпринимают и во время миграции лягушек в парке Вингис.

Поскольку муниципалитет отказывается устанавливать заграждения, водители сами должны позаботиться о своей безопасности atsisakius statyti tvorą, savo saugumu gyventojai turėtų pasirūpinti patys.

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