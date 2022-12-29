На Новый год жители Литвы не жалеют и 600 евро

Хозяйка усадьбы в деревне Людвинавас (недалеко от Мариямполе) сказала, что на Новый год к ним съедутся 30 человек. Хозяева готовят для них еду.

"У нас услуги недорогие, мы ориентируемся на массового клиента. Цена 30 евро на человека, плюс 100 евро за аренду усадьбы", – сказала Вида Якштене.

За ночлег придется заплатить еще по 5 евро. Якштене сказала, что на Новый год усадьбу заказали еще летом, потом звонили еще 50 раз.

Немало гостей в новогоднюю ночь будет и в гостинице Gradiali в Паланге. В субботу клиентов ждут и развлечения и праздничный ужин.

"Гостей ждет праздник в ритме танцевальной музыки Элвиса Пресли, его проведет ведущий. Ужин состоит из четырех блюд с напитками. Выступит исполнитель Юстинас Ярутис", – сказала представитель Gradiali Раса Бурбе.

На фоне высокой инфляции больше всего удивляет выбор людей – в первую очередь разобрали самые дорогие, а не дешевые предложения.

"На Новый год люди любят роскошь. Интересно, что самые дорогие номера у нас забронировали к середине декабря. Самый популярный пакет с двумя ночевками и новогодней программой для одного человека стоит 399 евро", – заметила Бурбе.

В Паланге на ближайшие выходные забронировано около 90% мест. Некоторые отдыхающие приехали в Палангу на Рождество и останутся до Нового года.

"Люди могут выбирать, что им больше по душе – соотношение цены и качества. А на Новый год остается довольствоваться тем, что осталось. Поступает немало заказов, можно сказать, возвращаемся на допандемический уровень, как в 2019 г. Много усадеб уже занято", – сказала глава Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.

В первую очередь были забронированы усадьбы, находящиеся рядом с городами. Цены зависят от размера усадьбы – аренда небольшой стоит несколько сот евро, большая обойдется в 1500 евро. Но люди, предпочитающие усадьбы, все же считают деньги.

"Экономят, выбирают расходы, внимательно следят, что заказывать. Обычно арендуют помещение, а развлечения и еду организуют сами", – сказала глава Ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене.

Правда, в объявлениях есть и нескромные предложения. Например, вилла с бассейном в Паланге (бассейн пока не работает) обойдется в 900 евро.

Одна из трехзвездочных палангских гостиниц сообщает, что остался один номер за 650 евро.