На норковой ферме в Лаздияйском районе Литвы – очаг коронавируса

Болезнь выявлена во вторник в четырех из пяти пробах, взятых на ферме, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

Служба выясняет, как коронавирус мог попасть на ферму. По ее данным, пушные зверьки или их шкурки из этого хозяйства не попадали на другие фермы.

Это уже третья вспышка коронавируса на фермах норок в Литве. Первый случай был подтвержден в конце ноября прошлого года в Йонавском районе, а в декабре очаг был выявлен в Радвилишском районе.