На несколько дней ветер в Литве успокоится

Время от времени прогнозируют осадки, в основном мокрый снег и снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, 9–14 м/с, во многих районах порывы составят 15–18 м/с, у моря до 20 м/с. Днем будет 0–4 градуса тепла.

В ночь на среду над Литвой ненадолго установится небольшая зона высокого давления. Будет меньше осадков, небольшой снег возможен разве что на востоке Литвы. Во многих районах прогнозируют гололед – будет скользко. Будет дуть спокойный южный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза.

В среду дням с юго-запада придет небольшой циклон. Небо станет пасмурным. На юго-западе ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг ночью в южных районах еще возможны небольшие осадки, днем вероятность осадков невелика. Ночью и утром будет скользко из-за гололеда, местами ожидается туман. После обеда усилится южный ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем 2–7 градусов тепла.