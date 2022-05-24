aA
В Рибишкском заповеднике стартовал проект "живых газонокосилок", инициированный Павильнисским и Веркяйским региональными парками. До 18 мая на огороженной территории будут пастись 10 овец и 3 козы. Эти "газонокосилки" будут выполнять важную работу, пишет madeinvilnius.lt.
Avys
Avys
© Shuterstock

Животные выборочно объедают некоторые виды трав, повышают мозаичность и биоразнообразие на лугах. Это позволяет восстановит природный баланс. Чем животные лучше трактора? Во-первых, тракторист должен приспособиться к графику, а в конце лета техники обычно не хватает. Во-вторых, Трактор скашивает все растения в одно время и на одной высоте, овцы и козы объедают растения в разное время.

Исторически Рибишкес долгое время была деревней под Вильнюсом, с традиционными растениями, здесь пасли скот и косили луга. По мере расширения города деревня вымерла, горожане не держат домашних животных, поэтому поля и куга никто не скашивал, животных не пасли. В результате исчезли некоторые виды растений и животных. Чтобы восстановить прежнюю атмосферу, на территории убрали кусты и второй год подряд там пасут овец и коз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Где в Вильнюсе можно отпраздновать Йонинес

23 июня - самая короткая ночь в Литве . С давних времен...

В Рибишкском ландшафтном заповеднике будут пастись овцы

Исторически в Рибишкском ландшафтном заповеднике...

TOP новостей

На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить

На выбор независимого поставщика электроэнергии у...

Глава МИД Литвы: время для переговоров с Россией уже прошло

Украина установит условия войны и мира в своей стране,...

Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?

Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований...

Арендная плата в Литве растет, как на дрожжах, выбирать не из чего

На литовском рынке сокращается количество сдаваемых в...

Тихановская обратилась к Сейму: без свободной Украины не будет свободной Беларуси и безопасной Европы

Помощь Литвы белорусам не ограничивается словами или...