Животные выборочно объедают некоторые виды трав, повышают мозаичность и биоразнообразие на лугах. Это позволяет восстановит природный баланс. Чем животные лучше трактора? Во-первых, тракторист должен приспособиться к графику, а в конце лета техники обычно не хватает. Во-вторых, Трактор скашивает все растения в одно время и на одной высоте, овцы и козы объедают растения в разное время.

Исторически Рибишкес долгое время была деревней под Вильнюсом, с традиционными растениями, здесь пасли скот и косили луга. По мере расширения города деревня вымерла, горожане не держат домашних животных, поэтому поля и куга никто не скашивал, животных не пасли. В результате исчезли некоторые виды растений и животных. Чтобы восстановить прежнюю атмосферу, на территории убрали кусты и второй год подряд там пасут овец и коз.