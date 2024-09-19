На неделю отложено принятие решения по требованию владения литовским в сфере обслуживания

Депутаты, поддерживающие инициативу, говорят, что жители имеют право на получение услуг на государственном языке, это вопрос уважения к государственному языку.

Эта инициатива депутата Асанавичюте уже была принята в первом чтении, остается последний этап – голосование за принятие поправок.

Решение было принято единогласно. Поправки к закону, которые обяжут поставщиков услуг и торговцев товарами, напрямую контактирующих с клиентами и покупателями, владеть литовским языком, будут приниматься 26 сентября. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

„Поэтому мы посоветовались и решили перенести обсуждение на следующую неделю“, – сказал Миталас.

Автор проекта Асанавичюте сказала, что это требование будет распространяться только на тех, кто напрямую общается с клиентами. Работников складов и кухни это требование не касается.

Первый заместитель спикера парламента Юргис Разма сказал, что требование минимально владеть литовским, которое вступит в силу не сразу же, не осложнит жизнь людям, которые приехали жить в Литву.

Министр юстиции Эвелина Добровольска критиковала закон и считает, что возникнут проблемы с его осуществлением.