На национальный стадион – пешком или на общественном транспорте: на 32 сидячих места полагается 1 место на парковке

Недавно Вильнюсский муниципалитет решил увеличить число зрителей на стадионе до 18 000, при этом известно, что при стадионе будет парковка только на 300 мест. В комплексе разместят баскетбольный зал, залы для гандбола, бокса, борьбы и гимнастики, универсальную арену, а также футбольный стадион.
На универсальной арене планируют проводить различные концерты и другие мероприятия, она рассчитана на 5000 зрителей.
"Новых парковочных мест будет 300", – сказали Delfi представители муниципалитета.
Муниципалитет утверждает, что число парковочных мест можно увеличить за счет стоянки Akropolis.
Он ссылается на ситуацию с ареной "Жальгирис", рассчитанной на 15 000 мест, при которой есть стоянка на 400 автомобилей, клиенты арены пользуются 2000-местной стоянкой находящегося рядом ТЦ Akropolis.
Вильнюсский муниципалитет уверяет, что уже не раз обсуждал этот вопрос с администрацией вильнюсского ТЦ Akropolis.
Представитель Akropolis Group Диминикас Мертинас заверил, что пока никакое соглашение не заключено.
"Вильнюсский Akropolis находится рядом с планируемым многофункциональным центром, поэтому мы заинтересованы в организации максимально гармоничного движения, когда комплекс начнет работу. Во время разработки проекта стадиона мы вносили свои предложения в вопрос улучшения сообщения - как транспортного, так и пешеходного. На данный момент нет никаких соглашений об использовании собственной стоянки ТЦ Akropolis во время мероприятий на стадионе", – подтвердил Мертинас.
Учредитель ЗАО Cloud architektai, которое разрабатывало проект, Антанас Дагялис сказал, что число мест на парковке подсчитали, руководствуясь техническим регламентом.
"Всего на участке будет 831 место. Сюда входит и стоянка, которой по праву узуфрукта пользуется Akropolis. На стадион с 15 000 местами полагается 469 мест. Поэтому 831 места достаточно", – заметил архитектор.
Он напомнил, что учитывают только количество сидячих мест (3:1). Значит, на 32 сидячих мест полагается 1 парковочное.
Дагялис сказал, что в других странах около больших стадионов бывает еще меньше парковочных мест.
Вильнюсский муниципалитет отмечает, что стадион будет рядом с центром, поэтому туда будет несложно добраться на самокатах, велосипедах, пешком или на общественном транспорте.