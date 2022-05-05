На набережной Вильняле – портреты украинцев, снятые во время войны

Константин Сова – профессиональный фотограф, основатель и директор Киевской школы фотографии.

Школа была закрыта с началом войны. Константин с коллегами и выпускниками школы борется за освобождение Украины от российских оккупантов.

Вместо оружия в руках у фотожурналистов - фотоаппараты. Благодаря смелости этих людей люди увидели разрушенные Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку и другие украинские города и населенные пункты.

У него родилась идея создать серию портретов людей в "вышиванках" (традиционная украинская национальная одежда с вышивкой). "Вышиванка" в Украине – не просто красивая одежда. Это энергетически сильный амулет, особенно одежда расшитая вручную.

Портреты людей в вышиванках, сделанные во время войны – демонстрируют смелость, силу духа, которые украинцы унаследовали от своих предков. Сегодня эта сила объединила украинский народ и помогает ему в борьбе с украинской агрессией.

Поэтому украинцы сильны!

Выставка будет действовать до 30 сентября 2022 г.