aA
В Вильнюсе потеплело, а с весенним теплом идет и весеннее цветение – на набережной реки Нерис распустились первые цветы сакур.
Vilniuje pradėjo žydėti sakuros
Vilniuje pradėjo žydėti sakuros
© ELTA / Julius Kalinskas

Сакуры - это декоративные растения, японские вишни. В Литве они не плодоносят.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Каунасе у Немана зацвели сакуры

Несмотря на то, что весна в этом году холодная, и...

В Вильнюсе зацвели сакуры

В Вильнюсе зацвели сакуры. Сейчас вильнюсцы могут...

Весна в Вильнюсе: зацвели десятки тысяч крокусов (2)

Весенней погоды жителям Литвы придется подождать,...

TOP новостей

В литовских магазинах разрешат продавать просроченные продукты (1)

Правда, продавать можно будет не все продукты, а только...

Эфир Delfi: как спасти депортированных украинских детей?

По данным Центра национального сопротивления россияне...

Шила в мешке не утаишь: стало известно о поездке соратника Палецкиса на оккупированные территории Украины

Соратник осужденного за шпионаж в пользу России...

Новые рейтинги – кого литовцы хотят видеть на посту президента

Новые рейтинги показывают, что пока альтернативы...

Саммит НАТО в Вильнюсе: жителей каких районов столицы ждет больше всего неудобств?

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, в столице...