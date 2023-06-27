На мысе Вентес появился необычный проказник: туристам весело, но специалисты призывают к осторожности

"Он ходит вокруг домов, заходит во дворы, ходит около магазина. Наши цветники перерыл, около ресторана, около магазина роет землю. Ворует горох. Приезжайте, заберите", – в шутку писал орнитолог.

По его словам, весной к станции приходили около 5 кабанчиков. Скорее всего, один из них и остался около станции.

"Этого я наблюдаю уже две недели. И сегодня три раза встретил. Он не боится, держится метрах в 5 от людей. Если слишком обвыкнется, может нападать на детей. Они ходят со всякими сладостями", – сказал Юсис.

Ранее он делился фотографией кабана, поедавшего горох. Жители под фото писали, что кабан приходит и к ним, даже "копает" картошку.

Представитель Государственного лесничества Шилутского региона Рома Гячас сказал, что ему о ситуации известно, уже обратились в Департамент охраны природы и в Государственную продовольственно-ветеринарную службу, чтобы узнать, что им делать с кабаном.

