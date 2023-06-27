На мысе Вентес появился необычный проказник: туристам весело, но специалисты призывают к осторожности

"Он ходит вокруг домов, заходит во дворы, ходит около магазина. Наши цветники перерыл, около ресторана, около магазина роет землю. Ворует горох. Приезжайте, заберите", – в шутку писал орнитолог.
По его словам, весной к станции приходили около 5 кабанчиков. Скорее всего, один из них и остался около станции.
"Этого я наблюдаю уже две недели. И сегодня три раза встретил. Он не боится, держится метрах в 5 от людей. Если слишком обвыкнется, может нападать на детей. Они ходят со всякими сладостями", – сказал Юсис.
Ранее он делился фотографией кабана, поедавшего горох. Жители под фото писали, что кабан приходит и к ним, даже "копает" картошку.
"Ветеринарная служба отметила, что кабан на вид здоровый (для охоты в населенном пункте, а не в лесу, нужно специальное разрешение) поэтому разрешение на его отстрел не выдадут. Было решено оставить его в покое. Насколько я знаю, уже несколько дней он не показывается.
Люди сами виноваты в том, что появляются такие смелые кабаны,они их кормят, разговаривают с ними. Животное никогда не придет домой, если его не кормить. Приезжают туристы, бросают ему еду. Так животное перестает искать себе еду, бояться людей. Кабаны любят рыбу. Рыбаки выбрасывают из сетей, а кабаны собирают, тоже привыкают. Они ведь всеядные", – сказал Гячас.