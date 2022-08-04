На море будет дежурить полиция, один отдыхающий сломал спасателю нос

Спасатель пострадал в Швянтои, когда призывал к порядку пьяную компанию. Видел желтый флаг, купаться можно было, однако мужчины были пьяны. Пьяным купаться нельзя. Мужчины не реагировали на требование выйти из воды.

"Отдыхающие сообщили нам о пьяных на пляже, их заметили и сами спасатели. Мужчин вытащили на берег. Произошел инцидент - спасателю сломали нос", – сказал LNK глава палангских спасателей Йонас Пирожникас.

36-летний драчун был пьян - 2,54 промилле. Начато расследование.

"Пьяный, дурной. Так нельзя. Спасателя надо благодарить, слушаться надо", – сказал один отдыхающий.

До сих пор и спасатели такой "благодарности" не видели.

"Обычно благодарят, цветы приносят, конфеты, кофе, даже коньяк приносили. Всякое было, но такого раньше не было... Это первый раз за 15 лет", – сказал Пирожникас.

Паланга предупреждает отдыхающих о нулевой толерантности к тем, кто игнорирует законные требования и предупреждения спасателей. Со среду, с 3 августа, на пляжах Паланги и Швянтои будет постоянно дежурить полиция.

Это поможет спасателям.

Когда отдыхающие не слушают спасателей, полицию вызывают и в Клайпеде.

"У клайпедских полицейских есть квадроцикл, на нем они патрулируют на пляже. Они нам очень помогают", – сказал глава клайпедских спасателей Александрас Сиакки.

"Люди не слушают спасателей, недавно вызывали полицию из-за пьяного, который делал вид, что тонул. Часто отдыхающие и сами вызывают полицию на пляж, кражи бывают и т.д.", – сказал LNK старший спасатель клайпедской станции Шарунас Шимкус.

В этом году больше ста раз на пляж приезжала и скорая - из-за травм и солнечных ударов, а также к утопавшим.

Врачи и спасатели говорят, что это лето очень тяжелое - много утопающих.

"Утопающих очень много, но большинство – не граждане Литвы. Это граждане Украины, Беларуси, много граждан Чехии. не местные, не знают нашего моря", – сказала LNK представитель службы скорой помощи.

В этом году в Литве утонули двое граждан Беларуси.