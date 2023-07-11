11 июля 2023 г. 15:34

На многоквартирных домах столицы - 450 украинских флагов

 
ru.DELFI.lt
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
ФОТО: AP / Scanpix

Компания Mano BŪSTAS вывесила на многоквартирных домах в Вильнюсе 450 украинских флагов в знак солидарности с Украиной. Компания присоединилась к гражданской инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", которую объявила организация "Сильны вместе".

Еще до саммита компания информировала жителей 246 домов о том, что бесплатно вывесит на них украинские флаги.

Такими действиями компания хочет привлечь внимание представителей западных стран и выражает поддержку Украине.

"Когда Вильнюсский муниципалитет предложил нам вывесить украинские флаги на части домов, мы не колебались ни минуты и поддержали эту идею. Мы выбрали дома, находящиеся вдоль дорог, по которым будут ездить делегации. Конечно, мы купили и развесили флаги за свои деньги. Мы не сомневаемся в том, что вклад каждого сейчас важен для жителей Украины, которые борются за свободу своей страны и всего цивилизованного общества", - сказал директор Mano BŪSTAS Миндаугас Гянис.

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