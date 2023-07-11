На многоквартирных домах столицы - 450 украинских флагов

"Когда Вильнюсский муниципалитет предложил нам вывесить украинские флаги на части домов, мы не колебались ни минуты и поддержали эту идею. Мы выбрали дома, находящиеся вдоль дорог, по которым будут ездить делегации. Конечно, мы купили и развесили флаги за свои деньги. Мы не сомневаемся в том, что вклад каждого сейчас важен для жителей Украины, которые борются за свободу своей страны и всего цивилизованного общества", - сказал директор Mano BŪSTAS Миндаугас Гянис.