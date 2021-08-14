На митинге у парламента – судимые политики и "звезды" преступного мира

В митинге приняли участие 5000 человек. Он должен был длиться до 17 ч., но и после этого на площади Независимости осталось немало людей, они заблокировали выходы из парламента. В результате митинг перерос в беспорядки – в полицейских стали бросать камни, а стражи порядка усмиряли взбунтовавшуюся толпу слезоточивым газом.

Днем на митинге можно было увидеть немало "прославившихся" личностей. Были в их числе и активные распространители теорий заговора с криминальной биографией.

Андрюс Лобовас

Андрюс Лобовас, который с трибуны кричал о либерал-фашистской власти, сам наклеил на телефон нацистскую наклейку, а на плече сделал татуировку - образ Адольфа Гитлера. Он весь день провел на митинге, а когда начались беспорядки с громкоговорителем в руках продолжал накалять атмосферу.

В молодости он дважды был судим за угон автомобилей. Вышел из тюрьмы в 2000 г. и стал тату-мастером. Он гордится тем, что не платит налоги.

Он появился и активно проявлял себя публично во время скандала в Гарляве, был активным сторонником Драсюса Кедиса и Неринги Венцкене. Он организовал митинг у Кедайняйского суда, был осужден за оскорбление суда и за то, что мешал работе судей. Получил штраф 13 000 литов.

Лобовас распространяет сплетни о том, что вакцина делает людей инвалидами, после прихода коронавируса его идеи стали очень популярными. Он отрицает опасность COVID-19, называет вакцину "коктейлем смерти и болезней". Когда начался карантин, он не соблюдал его требования и продолжа делать тату.

Антанас Кандротас-Целофанас

Антанас Кандротас из Каунаса прославился в прошлом году своими фильмами в фейсбуке, он пытался попасть в парламент, а позже участвовал в организации "Марша в защиту семей". 10 августа, когда начались беспорядки, он публично призывал людей приходить к парламенту

Antanas Kandrotas © DELFI / Josvydas Elinskas

Кандротас может оказаться за решеткой, поскольку он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за участие в растрате чужого имущества, однако приговор пока не вступил в силу, жалобу рассматривает Литовский апелляционный суд.

Кроме того, сейчас расследуют еще одно дело о сокрытии налогов, в нем Целофанас является подозреваемым. У него три судимости. Самое впечатляющее преступление – мошенничество в крупных размерах. Перед финансовым кризисом 2008 года Кандротас купил компанию, зарегистрировал ее на имя бездомного и взял в лизинг 5 тягачей на сумму 3,5 млн. литов. В ходе фиктивной сделки он вернул 620 000 литов НДС. За эту аферу он был приговорен к лишению свободы, отбывал срок в Правенишкес.

Альгирдас Палецкис

Альгирдас Палецкис когда-то считался перспективным политиком. В начале 2008 г. его исключили из рядов соцдемов за резкую оценку однопартийцев. Он утверждал, что страной управляет не власть, а "ось зла". Вскоре он покинул пост вице-мэра и создал проросийскую партию "Фронт". Именно эта партия организовала митинг у парламента в 2009 г, который перерос в массовые беспорядки.

Algirdas Paleckis © Šarūnas Mažeika

Некоторые сделанные 12 лет назад заявления во время беспорядков напоминают то, что можно было услышать 10 августа. Палецкис в суде сказал, что люди хотели "только вытащить из здания клерков, которые там забаррикадировались, чтобы они продемонстрировали уважение к людям". К участникам митинга вышел Артурас Зуокас, но ему бросили яйцо в голову. После беспорядков Палецкис утверждал, что их спровоцировали полицейские и сотрудники СОБ, а не участники митинга.

Палецкис был судим за высказывание о том, что якобы у телебашни "свои стреляли в своих".

Сейчас Палецкису грозит лишение свободы за шпионаж в пользу России, его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Тадеуш Василевский-Гиббон

Многие видели, что в митинге принимал участие, наверное, самый известный член "Вильнюсской бригады" Тадеуш Василевский по кличке Гиббон. Его видели и на "Марше в защиту семей".

В молодости он был перспективным боксером, поэтому подходил на роль рэкетира, его услугами пользовались вильнюсские преступники.

Правда, Василевский больше прославился не жестокими преступлениями, а пьянством и курьезными происшествиями. Например, однажды пьяный Василевский привез девушку в гостиницу, но, перепутав здания, пошел в общежитие охранников Верховного совета. Там парочку в своей комнате и застал один из охранников.

Пьянство спасло Василевского от тюрьмы, поскольку его обвиняли в участии в совершении ряда убийств. Он и на самом деле участвовал на встречах при обсуждении планов убийства, но, по словам свидетелей, всегда приходил пьяным и засыпал. В последний раз Василевский с другом были осуждены за наркотики - он продал другу 2 грамма кокаина за 300 литов. У него полиция обнаружила еще 16 граммов. Василевский был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Кястутис Вайтекунас-Кесторюс

Криминального персонажа Вайтекунаса на митинге заметили журналисты paninfo.lt. Он в прошлом был лидером паневежской банды "шмикинисов". Он "прославился" в 1996 г. Во время нападения рэкетиров предприниматель Римантас защищался с оружием в руках - 4 нападавших застрели и еще 4 ранил.

Вайтекунас тогда выжил лишь по счастливой случайности - предприниматель хотел выстрелить в него еще раз, но у него закончились патроны. За рэкет Кесторюса посадили на 8 лет. После освобождения он был задержан за грабеж в Вильнюсе и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Виктор Успасских

Европарламентария Виктора Успасских на митинге встретили овациями. Предполагают, что он финансировал митинг, об этом сказал участник акции Вайдас Лекстутис. Основатель Партии труда Успасских был судим за ведение "черной" бухгалтерии. В 2006 г. он скрывался от правосудия в России, просил там политическое убежище, но потом вернулся в Литву и предстал перед судом.

Viktoras Uspaskichas © DELFI / Josvydas Elinskas

Его признали виновным в ведении двойной бухгалтерии в Партии труда, в сокрытии 25 млн. литов доходов и 23 млн. литов расходов.

Во время пандемии он прославился распространением теорий заговора и даже пытался заработать на продаже якобы лечебной воды от COVID-19.

Пятрас Гражулис

Депутат Пятрас Гражулис активно проявил себя не только днем, но и во время беспорядков. Кроме того, он дал интервью, в котором по-русски заявил, что в Литве хуже, чем в Беларуси.

Этот скандальный депутат сейчас является обвиняемым в деле о злоупотреблении положением.

Прокуроры пытаются доказать, что в 2015-2017 гг он злоупотреблял положением и решал дела компании Judex, когда в пельменях обнаружили листерии. Депутат, возможно, получал финансовую выгоду.

"Депутат формировал отрицательное мнение общества о парламенте и его депутатах, демонстрировал неуважении к Конституции, искажал функции парламента, своим поведением попирал законы, нарушил клятву депутата", – сказал о Гражулисе прокурор Роландас Станкявичюс.

Гинтарас Фурманавичюс

На митинге заметили и бывшего министра внутренних дел, осужденного за коррупцию, Гинтараса Фурманавичюса.

Когда он занимал пост советника главы Национальной земельной службы, Фурманавичюс требовал взятку в размере 20 000 литов, обещая воздействовать на госслужащих, чтобы они присоединили к одному из участков государственную землю. За торговлю влиянием его условно приговорили к 3 годам лишения свободы. В фейсбуке Фурманавичюс также распространяет разные теории заговора.

Вайдас Лекстутис

Был активным участником митинга, выступал со сцены.

Он был судим за разжигание межнациональной розни. в своем комментарии он назвал ссылку литовцев в Сибирь проветриванием на чистом воздухе. За это его приговорили к году ограничения свободы и общественным работам.