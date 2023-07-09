09 июля 2023 г. 18:56

На магистрали Вильнюс-Каунас возвращающиеся со взморья стоят в заторах

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov
В воскресенье вечером жителей, которые возвращаются со взморья, около Арёгалы ждет огромный затор. Водители делятся информацией, как объехать его, пишет Kas vyksta Kaune.

Причина затора - дорожные работы около Арёгалы. В 16.40 ч. затор растянулся на несколько десятков километров.

В группе Kas vyksta Kaune водители делились, как можно объехать затор.

"Если едете со стороны моря, сворачивайте с автострады на Ражайчай, иначе будете долго стоять", – информируют водители.

По данным приложения Waze, затор на дороге A1 растянулся на 49 км – начинается у деревни Вегенай и заканчивается около Арёгалы. Машины движутся со скоростью 16 км/ч.

Днем сообщалось о колонне военной техники, которая шла по магистрали.

"На магистрали A1, в сторону Клайпеды, около Цинкишкяй, в 14.15 ч. я снял колонну немецкой военной техники, 26 машин и сопровождение. Идет медленно, 70-80 км/ч, понемногу тормозит поток, сзади формируется затор", – информировал один каунасец.

Литовская армия сообщала, что по мере приближения саммита НАТО будет наблюдаться активное перемещение военной техники.

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