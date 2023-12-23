На Лысой горе - от потопа до рождения Христа: 700 шагов по ямистой столице Литвы с геологом Йонасом

Именно у Вильнюса был край одлного из последних ледников. И рельеф очень хорошо показывает, например, Шешкинский оз (кряж – Шешкинский оз длиной 1160 м), что это был край ледника. Тает ледник через несколько тысяч лет, и начинают свою работу реки. Если говорить о воде, то она из всех химических составов, материалов, самый большой лентяй. Вода очень ленится бегать с горки, и она хочет найти поверхность, где можно просто стоять. Если мы говорим о долине Нерис, то это 7-8 километров в некоторых местах — долины всегда широкие. Но река такой широкой не была. Когда этот "лентяй" ходит, он ищет, где ему бы легче прорваться. Если стакивается с очень твердыми горными породами, то начинает дальше ходить и перемещаться. В Вильнюсе город создавали не только Нерис и Вильняле — тут было около 15, может и больше, рек, которые создавали свои долины. Долины всегда связаны с оврагами. И все наши улицы — это, по сути, овраги", — говорит Йонас.