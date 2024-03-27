На Лукишкской площади в столице не горят фонари

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Жители Вильнюса, которые часто бывают в Старом городе, жалуются, что темными вечерами страшно ходить по Лукишкской площади, поскольку там горят не все фонари, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выяснилось, что фонари погасли не из-за экономии. Произошла поломка, которую в ближайшее время планируют устранить.

"В первую очередь мы хотим поблагодарить жителя за сообщение. Фонари на Лукишкской площади в последний раз проверяли в январе этого года", – пояснила пресс-секретарь ЗАО :Освещение Вильнюса" Эвелина Катинайте.

Она напомнила, что о поломках можно информировать напрямую компанию, в таком случае неполадки устранят гораздо быстрее.

О проблемах с освещением улиц можно информировать по номеру 868617097 или 1355 или по эл. почте dispecerine@vilniausapsvietimas.lt.

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