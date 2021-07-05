По словам представителя Вильнюсского муниципалитета Виктории Турауските, жители смогут привиться и без предварительной записи и по – вакцинация будет проводиться 7 дней в неделю.
"Мы выбрали это место из-за его удобного расположения, чтобы приблизить центр вакцинации к людям. Кроме того, здесь уже был центр тестирования, создана необходимая инфраструктура, которой многие будут пользоваться. Поскольку масштабы тестирования снизились, мы решили использовать это место для вакцинации", – заметила Турауските.
Пункт вакцинации будет работать с 10 до 20 ч., а в воскресные дни с 10 до 15 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ажиотаж, связанный с продажами жилья, докатился до Диджясалиса: квартиры идут нарасхват (3)
На рынке Диджясалиса , который печально прославился...
Житель Вильнюса хочет судиться с Горбачевым в гражданском порядке (3)
Житель Вильнюса Робертас Повилайтис, лишившийся отца...
Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас (52)
Далеко не каждый звонящий вам человек и утверждающий,...
В Литве появились новые рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19
Отныне жители Литвы , которые переболели...
На Лукишкской площади началась вакцинация жителей от COVID-19 (5)
С 5 июля в Вильнюсе , на Лукишкской площади началась...