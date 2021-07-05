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С 5 июля в Вильнюсе, на Лукишкской площади началась вакцинация жителей от COVID-19. Пункт вакцинации здесь заменил пункт тестирования, сообщает LRT.
Lukiškės Square
Lukiškės Square
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам представителя Вильнюсского муниципалитета Виктории Турауските, жители смогут привиться и без предварительной записи и по – вакцинация будет проводиться 7 дней в неделю.

"Мы выбрали это место из-за его удобного расположения, чтобы приблизить центр вакцинации к людям. Кроме того, здесь уже был центр тестирования, создана необходимая инфраструктура, которой многие будут пользоваться. Поскольку масштабы тестирования снизились, мы решили использовать это место для вакцинации", – заметила Турауските.

Пункт вакцинации будет работать с 10 до 20 ч., а в воскресные дни с 10 до 15 ч.

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