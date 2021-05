"Это заставляет нервничать", – указал Василяускас причину акции. В начале мая он организовал проект "Откровения собеседника". Только тогда шутливые записи были размещены на улицах Вильнюса и их фотографировали с дронов, акция была заряжена положительными эмоциями. Сейчас акция вызвана злобой и возмущением.

"У меня есть опыт с такими надписями, я подумал, что что-то смогу сказать. Сначала было много бранных слов, в адрес президента соседней страны, foreign planes are not your f*cking toys, это одно из самых вежливых", – рассказал Василяускас. На плакате была также надпись #freeprotasevich в знак поддержки задержанному журналисту Роману Протасевичу.

Фотограф сказал, что не боится высказывать свое мнение: "Я просто свободный художник, утром придумал и приехал". По его словам, весь процесс, приобретение материалов, нанесение записи и фотосессия заняли несколько часов. Надпись на площади была всего несколько минут, но она была запечатлена на фото.