На Литву надвигается сильная буря: ливни пройдут на всей территории страны

В пятницу днем температура поднимется до 24–29 градусов тепла, только на западе будет не больше 19–23 градусов.
В субботу станет спокойнее. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, однако осадков будет значительно меньше, чем в пятницу. В некоторых районах возможны грозы. Днем грозовых облаков над Литвой будет немного. В субботу утром будет 11–16 градусов тепла. Днем будет 20–25, у моря 17-19 градусов выше нуля.
В воскресенье придет зона высокого давления. Облачность снизится, будет солнечно. Небольшие дожди пройдут лишь местами, днем возможна гроза. Ночью будет 10–15, днем 20–25, у моря 17–19 градусов тепла.
В ночь на понедельник вероятность дождя будет невелика, местами ожидается туман. Ночью будет 8–13 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Во время грозы поднимется ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.
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