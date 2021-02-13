В субботу у моря было солнечно. Яркое солнце освещало белый снег – побережье моря замерзло волнами, лед покрыл и камни у мола. Такое в Клайпеде бывает нечасто.
"Я нередко приезжаю к морю, но такое вижу впервые в жизни. Лед на море напомним мне пену на воде в ванной. Впечатление незабываемое", – сказала Живиле Бурзджюте.
Она прибавила: "Не менее впечатляют входящие в порт суда. Клайпеда – прекрасный город".
Правда, есть гуляющие, которые рискуют своим здоровьем и жизнью, забираясь на лед ради селфи. Несколько лет назад в Клайпеде люди гуляли по замерзшему морю, лед проломился и упавших в воду едва успели спасти.
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