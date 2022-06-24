На литовском взморье такого не было давно: отдыхающие заполонили курорты

Однако бары и рестораны на нехватку отдыхающих не жалуются. Людей в Паланге было много. Все по традиции гуляют по ул. Й.Басанавичюса до пирса. Потом часть остается у моря, а другие идут в кафе.

На хороший заработок в выходные рассчитывает Володя, который занимается сбором тары. По его словам, за день он сдает тару на 60 евро. Он обмолвился, что в субботу поедет в Швянтои, потому что там людей еще больше.

И на самом деле, уже в четверг в Швянтои жизнь бурлила.

На Йонинес в Швянтои запланировано немало мероприятий. У ворот регистрировали именинников, вечером их поздравили и вручили награды. Вечером все желающие могли плести венки, которые потом спускали на воду.

Кроме того, в четверг в Швянтои проходила ярмарка, на нее съехались мастера народного быта не только из Литвы, но и из Латвии.

Эмигрант рассказал о том, как он проведет праздник. "Как я представляю себе отдыха на море? Признаюсь, я приехал сюда пить. Отдыхаю я дома в Норвегии. Там у фьорда у меня есть дом, где я отдыхаю. В Швянтои я каждый год приезжаю пить. А что здесь еще делать?" – сказал он. На просьбу сравнить цены, он сказал, что в Норвегии такой домик, какой он снял в Швянтои, можно найти всего за 50 евро.

"И он был бы более вместительным. Здесь мы можем жить впятером, а там – ввосьмером. Правда, пиво в Норвегии дороже – около 3 евро. В Литве оно дешевле. Поэтому мы сюда и едем", - сказал эмигрант.