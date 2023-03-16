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Бригада пехотинцев им. Великого гетмана Яна Кароля Ходкевича Žemaitija информирует, что 17 марта с 13 до 18 ч. будут проходить учения, пишет Vakarų ekspresas.
На литовском взморье состоятся военные учения: будут летать истребители
© Reuters-Scanpix

"Информируем, что 17 марта с 13 до 18 ч. (истребители будут летать с 16 до 17 ч.) будут проходить учения группы по управлению воздушными атаками бригады Žemaitija и истребителей ВВС. Группа по управлению воздушными атаками (TACP – Tactical Air Control Party) - специализированное звено, направленное на управление воздушными операциями. Во время учений в указанное время жители могут услышать и увидеть французские истребители RAFALE около Куршской косы, в Юодкранте и Смильтине. На суше будет действовать группа из 8 единиц военного транспорта, они по радиосвязи будут координировать атаки истребителей. Амуницию во время учений использовать не будут", – сказано в СМИ.

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