На литовском взморье состоятся военные учения: будут летать истребители

"Информируем, что 17 марта с 13 до 18 ч. (истребители будут летать с 16 до 17 ч.) будут проходить учения группы по управлению воздушными атаками бригады Žemaitija и истребителей ВВС. Группа по управлению воздушными атаками (TACP – Tactical Air Control Party) - специализированное звено, направленное на управление воздушными операциями. Во время учений в указанное время жители могут услышать и увидеть французские истребители RAFALE около Куршской косы, в Юодкранте и Смильтине. На суше будет действовать группа из 8 единиц военного транспорта, они по радиосвязи будут координировать атаки истребителей. Амуницию во время учений использовать не будут", – сказано в СМИ.
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