На литовском взморье – новый объект притяжения

Директор Национального парка Куршской косы Лина Дикшайте сказала Delfi, что в новом центре как взрослые, так и дети узнают, как сформировалась коса. Для этого использованы спецэффекты.

Дикшайте назвала следующие объекты: „Во-первых, это наши дюны, в Наглисском резервате есть ознакомительная тропа. Дюна Парнидиса. Конечно, предлагаем поехать к морю. Может, вам повезет и вы найдете янтарь. По пути к морю вы преодолеете защитный дюнный холм – который покажет, что человек сделал для сохранности косы. Большая часть наших лесов посажена людьми. В основном это горные сосны. Предлагаю посетить дюну Прейлы. Есть отличная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на залив. Природа - основной объект, который влечет человека на косу“.