На литовском взморье – новый объект притяжения

Центр открылся в минувшую пятницу. В него собралась местная община, представители работающих в Неринге организаций и другие гости.
„Создано ветром, песком и водой“, – так посетителей привлекает новая экспозиция.
Директор Государственной службы охраняемых территорий Агне Ясинавичюте сказала Delfi, что это 38-й в Литве Центр посетителей охраняемых территорий.
„Основная ценность Национального парка Куршской косы - это песок, ветер и вода, которые формировали ландшафт. Конечно, и человек, который здесь жил и творил. Эти ценности и особый ландшафт парка представлены в этом центре“, – сказала она.
Посетить этот центр можно в любое время года.
„Время работы указано на сайте охраняемой территории и на странице в Facebook. Все наши центры и не в сезон работают по субботам“, – сказала Ясинавичюте.
По ее словам, в центре заранее можно заказать различные интересные занятия и услуги.
Директор Национального парка Куршской косы Лина Дикшайте сказала Delfi, что в новом центре как взрослые, так и дети узнают, как сформировалась коса. Для этого использованы спецэффекты.
„Центр расскажет историю формирования Куршской косы. (...) Показано взаимодействие человека и природы. (...) Дети смогут использовать интерактивные элементы экспозиции“, – рассказала она.
А что посмотреть туристам на косе?
Дикшайте назвала следующие объекты: „Во-первых, это наши дюны, в Наглисском резервате есть ознакомительная тропа. Дюна Парнидиса. Конечно, предлагаем поехать к морю. Может, вам повезет и вы найдете янтарь. По пути к морю вы преодолеете защитный дюнный холм – который покажет, что человек сделал для сохранности косы. Большая часть наших лесов посажена людьми. В основном это горные сосны. Предлагаю посетить дюну Прейлы. Есть отличная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на залив. Природа - основной объект, который влечет человека на косу“.
На церемонии открытия присутствовал и министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.
Delfi напоминает, что Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Центр находится в Юодкранте, на ул. Л.Резос, 8. В октябре и ноябре он будет работать и по выходным: в субботу с 10 до 18 ч., в воскресенье с 10 до 15 ч., со среды по пятницу он будет открыт с 10 до 18 ч.