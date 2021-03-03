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28 февраля начался ледоход, который радует глаз жителей, наблюдающих за ним. Люди в социальных сетях делятся снимками этого впечатляющего явления. Портал предлагает читателям взглянуть на эти кадры.
Ledonešis
Ledonešis
© Lijanos Jagintavičienės nuotr.

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