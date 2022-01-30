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В Клайпеде во время сильной бури море смывает пляжи и разрушает инфраструктуру, нанесенный ущерб планируют подсчитать в понедельник, сказал мэр города Витаутас Грубляускас.
Audra pajūryje
Audra pajūryje
© Mindaugas Milinis

"Возможно, когда уровень воды спадет, ситуация будет получше, но пока она вызывает беспокойство и озабоченность", – сказал мэр.

"В понедельник мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее оценить ущерб, убытки и решать вопрос восстановления и финансирования", – прибавил он.

По словам Грубляускаса, вода уже подмывает дюны и разрушает инфраструктуру на пляжах.

"Беспокойство вызывает тот факт, что море все больше захватывает часть клайпедского и литовского пляжа. Уже сейчас вода подмывает сами дюны. Когда ветер успокоится, можно будет оценить нанесенный ущерб", – сказал мэр.

По его словам, ситуация серьезное и для устранения последствий, возможно, потребуются серьезные источники.

Мэр заметил, что восстанавливать придется не только дюны, но и всю разоренную инфраструктуру - спасательные станции, тропы и др.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус в фейсбуке сообщил о том, что из берегов вышла река Швянтои. Из-за сильного ветра воды реки не могут уйти в море.

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