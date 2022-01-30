"Возможно, когда уровень воды спадет, ситуация будет получше, но пока она вызывает беспокойство и озабоченность", – сказал мэр.
"В понедельник мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее оценить ущерб, убытки и решать вопрос восстановления и финансирования", – прибавил он.
По словам Грубляускаса, вода уже подмывает дюны и разрушает инфраструктуру на пляжах.
"Беспокойство вызывает тот факт, что море все больше захватывает часть клайпедского и литовского пляжа. Уже сейчас вода подмывает сами дюны. Когда ветер успокоится, можно будет оценить нанесенный ущерб", – сказал мэр.
По его словам, ситуация серьезное и для устранения последствий, возможно, потребуются серьезные источники.
Мэр заметил, что восстанавливать придется не только дюны, но и всю разоренную инфраструктуру - спасательные станции, тропы и др.
Мэр Паланги Шарунас Вайткус в фейсбуке сообщил о том, что из берегов вышла река Швянтои. Из-за сильного ветра воды реки не могут уйти в море.
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