Подготовка Друскининкай к зимним праздникам началась ни раньше, ни позже, чем в прошлом или позапрошлом году. Через несколько дней на площади развлечений появится та самая коронованная новогодняя елка, на улице М. К. Чюрлениса — сосны, ставшие символом города, на берегу озера Друсконис — светящиеся фигуры.
Елка курорта зажжется вечером 2 декабря. Тогда же будет освещен и елочный парк рядом с музыкальным фонтаном, который зимой превращается в световую инсталляцию. В 11-й раз Друскининкайский культурный центр приглашает городские предприятия и организации создать свои оригинальные новогодние елки и подарить их жителям Друскининкай и гостям курорта. Традиция, зародившаяся в Друскининкай, уже успела распространиться на соседние муниципалитеты, где последние несколько лет пытаются организовать нечто подобное.
Как и каждый год, комиссия художников Друскининкай и жителей и гостей курорта, высказавшие свое мнение в социальной сети Facebook, выберут самые красивые елки, а их создатели получат подарки от муниципалитет курорта. Можно не сомневаться, что курорт посетит большое количество гостей со всей Литвы.
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