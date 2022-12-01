На литовской границе изъяли белорусские сигареты на сумму 154 тыс евро

В конце ноября фура под управлением гражданина Беларуси пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска Тверячюс. Фура на первый взгляд была пустой, но в ходе проверки таможенники обнаружили тайник в полу, в котором находилось более 40 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital MS.
Стоимость изъятых сигарет оценивается в 154 тысячи евро. Водителя освободили под залог. Проводится расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Где-то в середине апреля я понял, что мы не выйдем оттуда": боец полка "Азов" о происходившем на заводе и гибели пленных в Еленовке
"В самый тяжелый день, рядом с 9 мая, было или 96 вылетов...
Жителей Вильнюса ждут серьезные неудобства: общественный транспорт будет переполнен, придется постоять на остановках
Водители "Вильнюсского общественного транспорта" ( VVT ) с...
Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость: каким будет средний размер и льготы
Средний размер налога на недвижимость в Литве...
МИД: работник посольства РФ в Вильнюсе объявлен персоной нон грата
В четверг сотрудник посольства Российской Федерации в...
Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом
После выпуска новостей - интервью с министром обороны...