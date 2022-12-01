На литовской границе изъяли белорусские сигареты на сумму 154 тыс евро

В конце ноября фура под управлением гражданина Беларуси пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска Тверячюс. Фура на первый взгляд была пустой, но в ходе проверки таможенники обнаружили тайник в полу, в котором находилось более 40 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital MS.

Стоимость изъятых сигарет оценивается в 154 тысячи евро. Водителя освободили под залог. Проводится расследование.