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Литовские таможенники нашли контрабандные сигареты в грузовике на границе въезда в Литву.
На литовской границе изъяли белорусские сигареты на сумму 154 тыс евро
© lrmuitine.lt

В конце ноября фура под управлением гражданина Беларуси пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска Тверячюс. Фура на первый взгляд была пустой, но в ходе проверки таможенники обнаружили тайник в полу, в котором находилось более 40 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital MS.

Стоимость изъятых сигарет оценивается в 154 тысячи евро. Водителя освободили под залог. Проводится расследование.

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