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В Швенчёнском и Игналинском районах пограничники задержали 58 мигрантов из Беларуси, которые попали на территорию Литву нелегально. Всего сотрудники СОГГЛ задержали 4 группы иностранцев.
Nelegalių migrantų sulaikymas
Nelegalių migrantų sulaikymas
© VSAT

В субботу вечером сотрудники СОГГЛ в Швенчёнском районе задержали две группы мигрантов по 5 человек, только что прибывших в Литву.

Ночью в воскресенье в Игналинском районе пограничники той же бригады задержали еще две группы людей из Беларуси - 21 и 27 человек. Всего было задержано 58 мигрантов. По предварительным данным, подавляющее большинство из них не имеют документов. Среди задержанных - женщины, мужчины, несовершеннолетние и малолетние дети. Иностранцы просили убежища в Литве.

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Все задержанные проверены на COVID-19.

Личности мигрантов устанавливаются. Они размещены в различных подразделениях СОГГЛ.

Происшествия расследуются, обстоятельства выясняются.

В этом году 387 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву. Большинство из них - граждане Ирака. Это почти в пять раз больше, чем было за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104.

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