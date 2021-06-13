В субботу вечером сотрудники СОГГЛ в Швенчёнском районе задержали две группы мигрантов по 5 человек, только что прибывших в Литву.

Ночью в воскресенье в Игналинском районе пограничники той же бригады задержали еще две группы людей из Беларуси - 21 и 27 человек. Всего было задержано 58 мигрантов. По предварительным данным, подавляющее большинство из них не имеют документов. Среди задержанных - женщины, мужчины, несовершеннолетние и малолетние дети. Иностранцы просили убежища в Литве.

Все задержанные проверены на COVID-19.

Личности мигрантов устанавливаются. Они размещены в различных подразделениях СОГГЛ.

Происшествия расследуются, обстоятельства выясняются.

В этом году 387 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву. Большинство из них - граждане Ирака. Это почти в пять раз больше, чем было за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104.