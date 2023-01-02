aA
Сразу после Нового года литовские реки дарят необычные виды, характерные для весны. Жители делятся фотографиями и видео ледоходов.
Ledonešis Birštone Erikos Avižienienės nuotr.
Ledonešis Birštone Erikos Avižienienės nuotr.

В понедельник проект "Клайпеда, я с тобой" поделился видео из Русне. Видео сделано с судна. Видно, что на реке скопился лед, льдин много, они идут на судно.

Скопление ледяных глыб в Куршском заливе 1 января зафиксировал и директор орнитологической станции Мыса Венте Витаутас Юсис. На берегу залива можно увидеть горы льда. видео впечатляет.

Похожие кадры были сняты в воскресенье и в Бирштонасе. На реке скопилось много льда, лед выталкивает на берег. Лина сняла видео этой картины.

Фотографии ледохода в Бирштонасе прислала читательница портала Эрика.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего

Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а...

В Литве вступила в силу поправка к Трудовому кодексу: кого она касается

Рабочая неделя для работников государственных и...

Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину

В большинстве стран мира Новый год встречали...

Временно не работает часть магазинов Maxima и магазины H&M

В понедельник не работает часть вильнюсских магазинов...

Больничная касса предлагает путешественникам альтернативу европейской карте медицинского страхования

Настали зимние каникулы, многие жители Литвы ездят в...