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В Литве появилось много стационарных и мобильных постов контроля скорости, поэтому фиксируется все больше случаев нарушения ПДД. Однако штрафы не останавливают лихачей, напротив, фиксируются уму непостижимые нарушения.
Greičio ribojimas
Greičio ribojimas
© Shutterstock

Статистика в сфере нарушения скорости говорит сама за себя. В 2022 году зафиксировали 664 358 случаев превышения скорости.

По данным Regitrа, 1 января 2023 года водительские права были у 1 514 372 жителей Литвы (если предположить, что все эти люди управляют автомобилями, то скорость превышает каждый второй водитель).

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За три месяца этого года зафиксирован 110 891 случай превышения скорости. Большая часть случаев – превышение скорости на 10-20 км/ч. За последнее время Литовская полиция зафиксировала несколько случаев значительного превышения скорости.

Последний случай был зафиксирован в Клайпеде. Там 22 апреля мотоциклист (1990 г.р.) ехал на одном колесе по ул. Кайрю на скорости 151 км/ч (допустимая скорость 50 км/ч).

23 апреля в Йонавском районе на магистральной дороге Каунас-Зарасай-Даугавпилс водитель (1990 г.р.) Volkswagen Golf ехал на скорости 176 км/ч (допустимая скорость – 90 км/ч).

Еще один случай был зафиксирован в феврале - 21 февраля, в 12.55 ч. в Каунасском районе, в деревне Пагине, водитель (1998 г.р.) автомобиля Audi Q7 ехал на скорости 124 км/ч (допустимая скорость 50 км/ч).

Несколькими днями ранее полиция зафиксировала водителя, мчавшегося на скорости больше 200 км/ч - это было 15 февраля, в Каунасском районе, на дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда. Нарушитель - водитель (1982 г.р.) Porsche ехал на скорости 207 км/ч при допустимой скорости – 110 км/ч.

26 января, в 11.30 ч. в Кедайняйском районе, на магистральной дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда автомобиль BMW ехал на скорости 180 км/ч (при допустимой скорости 110 км/ч).

В прошлом году в Каунасском районе, на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки был зафиксирован случай превышения скорости - VW Passat ехал на скорости 160 км/ч там, где допустимая скорость 90 км/ч.

На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки в прошлом году был зафиксирован еще один антирекорд. BMW X5 ехал на скорости 213 км/ч при допустимой скорости 90 км/ч.

Еще один антирекорд был зафиксирован осенью прошлого года - на магистральной дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда BMW ехал на скорости 204 км/ч (допустимая - 130 км/ч).

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