Статистика в сфере нарушения скорости говорит сама за себя. В 2022 году зафиксировали 664 358 случаев превышения скорости.

По данным Regitrа, 1 января 2023 года водительские права были у 1 514 372 жителей Литвы (если предположить, что все эти люди управляют автомобилями, то скорость превышает каждый второй водитель).

За три месяца этого года зафиксирован 110 891 случай превышения скорости. Большая часть случаев – превышение скорости на 10-20 км/ч. За последнее время Литовская полиция зафиксировала несколько случаев значительного превышения скорости.

Последний случай был зафиксирован в Клайпеде. Там 22 апреля мотоциклист (1990 г.р.) ехал на одном колесе по ул. Кайрю на скорости 151 км/ч (допустимая скорость 50 км/ч).

23 апреля в Йонавском районе на магистральной дороге Каунас-Зарасай-Даугавпилс водитель (1990 г.р.) Volkswagen Golf ехал на скорости 176 км/ч (допустимая скорость – 90 км/ч).

Еще один случай был зафиксирован в феврале - 21 февраля, в 12.55 ч. в Каунасском районе, в деревне Пагине, водитель (1998 г.р.) автомобиля Audi Q7 ехал на скорости 124 км/ч (допустимая скорость 50 км/ч).

Несколькими днями ранее полиция зафиксировала водителя, мчавшегося на скорости больше 200 км/ч - это было 15 февраля, в Каунасском районе, на дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда. Нарушитель - водитель (1982 г.р.) Porsche ехал на скорости 207 км/ч при допустимой скорости – 110 км/ч.

26 января, в 11.30 ч. в Кедайняйском районе, на магистральной дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда автомобиль BMW ехал на скорости 180 км/ч (при допустимой скорости 110 км/ч).

В прошлом году в Каунасском районе, на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки был зафиксирован случай превышения скорости - VW Passat ехал на скорости 160 км/ч там, где допустимая скорость 90 км/ч.

На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки в прошлом году был зафиксирован еще один антирекорд. BMW X5 ехал на скорости 213 км/ч при допустимой скорости 90 км/ч.

Еще один антирекорд был зафиксирован осенью прошлого года - на магистральной дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда BMW ехал на скорости 204 км/ч (допустимая - 130 км/ч).