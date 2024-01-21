На линию гуманитарной помощи по номеру 111 с октября поступило уже более 7000 звонков

"С момента открытия линии 17 октября мы получили уже более 7 000 звонков. Подсчитали, что треть этих звонков логичны - те, на которые мы можем ответить и помочь", - сказала Л.Лесаускайте, добавив, что нам часто звонят люди, которые выпили или решили пошутить.

"Дни очень разные: вначале, когда мы только начинали, у нас было 1000 звонков в день. Сейчас цифры каждый день меняются: то 100 звонков, то больше сотни, то 70 звонков. Трудно назвать средний показатель, но ориентировочно до 100 звонков", - сказала она.

Люди, звонящие на короткий номер линии гуманитарной помощи, обычно просят помочь продуктами, одеждой и средствами гигиены, говорит Л. Лесаускайте.

По ее словам, за помощью часто обращаются пострадавшие от пожаров люди, которым нужны даже строительные материалы.

"В январе у нас был такой случай, когда семья из 11 человек в Каунасе обратилась за помощью вещами и стройматериалами. Нам часто приходится реагировать на пожары", - рассказал руководитель отдела коммуникаций Красного Креста.