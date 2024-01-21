На линию гуманитарной помощи по номеру 111 с октября поступило уже более 7000 звонков

"С момента открытия линии 17 октября мы получили уже более 7 000 звонков. Подсчитали, что треть этих звонков логичны - те, на которые мы можем ответить и помочь", - сказала Л.Лесаускайте, добавив, что нам часто звонят люди, которые выпили или решили пошутить.
"Дни очень разные: вначале, когда мы только начинали, у нас было 1000 звонков в день. Сейчас цифры каждый день меняются: то 100 звонков, то больше сотни, то 70 звонков. Трудно назвать средний показатель, но ориентировочно до 100 звонков", - сказала она.
Люди, звонящие на короткий номер линии гуманитарной помощи, обычно просят помочь продуктами, одеждой и средствами гигиены, говорит Л. Лесаускайте.
По ее словам, за помощью часто обращаются пострадавшие от пожаров люди, которым нужны даже строительные материалы.
"В январе у нас был такой случай, когда семья из 11 человек в Каунасе обратилась за помощью вещами и стройматериалами. Нам часто приходится реагировать на пожары", - рассказал руководитель отдела коммуникаций Красного Креста.
Однако, по словам Л. Лесаускайте, за гуманитарной помощью чаще всего обращаются одинокие люди, которые живут вдали от городов или не имеют родственников. Такие люди часто обращаются за продовольственной помощью.
"В январе мать-одиночка, оказавшаяся в кризисном центре, обратилась за помощью продуктами. Люди с ограниченными возможностями часто просят продукты, и нередко они одиноки. Или людям не на что купить продукты в конце месяца", - сказал руководитель отдела коммуникаций.
Время от времени в номер 111 звонят украинцы, ожидающие вида на жительство в Литве, а также значительное количество заявителей – это бездомные, которые ищут место, где можно остановиться на несколько ночей в холодную погоду, отметила Л.Лесаускайте.
Однако, отмечает она, потребность в помощи превышает финансовые возможности Красного Креста. К местным общинам и бизнесу обычно обращаются за помощью в виде товаров и денежных средств.
Короткий номер гуманитарной помощи 111 в Литве начал работать в середине октября.
Номер гуманитарной помощи 111 работает круглосуточно, все дни недели и в праздничные дни. Гуманитарная помощь оказывается максимально быстро, в зависимости от ситуации.
Помощь с вещами можно забрать самим в специально отведенных пунктах гуманитарной помощи, а при необходимости вещи доставляют в нужное место.