На лице подозреваемого в похищении девочки каунасца видны явные следы насилия

Возникает вопрос, когда он пострадал - во время освобождения девочки сотрудниками "Араса" или уже в следственном изоляторе?

Синяк под глазом Филипавичюса был хорошо виден, несмотря на неважное качество связи.

В конце рабочего дня литовская служба тюрем указала, что в таком состоянии Филипавичюс был привезен в СИЗО после задержания.

"Филипавичюс в таком состоянии был доставлен после задержания. Литовской службе тюрем неизвестно, как появился этот синяк", – сказано в сообщении.

По сведениям Delfi, Филипавичюс в связи с синяком никому претензий не предъявлял.

В суде Филипавичюс сказал, что он не женат, в прошлом не был судим. Он сказал, что в последнее время официально нигде не работал, до этого – "работал на себя".

"Официально я не работал, работал на себя", – заметил он.

Полицейские, решение которых Филипавичюс обжаловал, просили рассмотреть вопрос без них и требование наказанного отклонить.