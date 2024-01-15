На лице подозреваемого в похищении девочки каунасца видны явные следы насилия

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
Подозреваемый в похищении 9-летней девочки каунасец Гедиминас Филипавичюс столкнулся с насилием. Это выяснилось в Каунасском участковом суде, где проходило слушание по административному делу подозреваемого. Филипавичюс обжаловал решение полиции о назначении штрафа в размере 80 евро за административное правонарушение. Большой синяк под глазом был виден на лице подозреваемого, который удаленно присутствовал на заседании.

Возникает вопрос, когда он пострадал - во время освобождения девочки сотрудниками "Араса" или уже в следственном изоляторе?

Синяк под глазом Филипавичюса был хорошо виден, несмотря на неважное качество связи.

В конце рабочего дня литовская служба тюрем указала, что в таком состоянии Филипавичюс был привезен в СИЗО после задержания.

"Филипавичюс в таком состоянии был доставлен после задержания. Литовской службе тюрем неизвестно, как появился этот синяк", – сказано в сообщении.

По сведениям Delfi, Филипавичюс в связи с синяком никому претензий не предъявлял.

В суде Филипавичюс сказал, что он не женат, в прошлом не был судим. Он сказал, что в последнее время официально нигде не работал, до этого – "работал на себя".

"Официально я не работал, работал на себя", – заметил он.

Полицейские, решение которых Филипавичюс обжаловал, просили рассмотреть вопрос без них и требование наказанного отклонить.

На вопрос судьи, есть ли у него постановление полиции, Филипавичюс сказал, что не знает. "Не успел получить, я здесь... Но знаю, что какой-то вердикт есть", – сказал он.

В конце выяснилось, что у Филипавичюса нет адвоката, но он хотел бы его получить. Суд отложил рассмотрение дела до 7 марта, когда будет найден адвокат.

На вопрос, хочет ли он присутствовать на заседании удаленно или лично, Филипавичюс сказал, что хочет приехать в здание суда.

Он просил не вызывать несколько человек, которых ранее назвал свидетелями и указал их номера.

"Неудобно тревожить людей по мелочам", – объяснил он свою просьбу.

Delfi напоминает, что 42-летнего Филипавичюса подозревают в похищении 7 января 9-летней девочки. Ребенок был найден 9 января в гараже с Филипавичюсом. Ведется расследование по факту похищения ребенка.

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