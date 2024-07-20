На легендарной улице Басанавичюса наплыв отдыхающих: они демонстрируют свой неповторимый стиль

Кажется, события предстоящих выходных привлекли в Палангу немало гостей, которые в первую очередь отправляются на знаменитую улицу Басанавичюса, чтобы ознакомиться с новинками, развлечься или перекусить. Здесь найдут себе занятие не только самые маленькие посетители курорта, но и постарше. Некоторые из них предпочитают провожать солнце по вечерам, сидя на скамейках возле моста, в то время как молодежь дегустирует блюда, предлагаемые ресторанами, или развлекается на аттракционах. Delfi также зафиксировал особенно горячие кадры на улице Басанавичюса в Паланге, где можно увидеть стиль отдыхающих.