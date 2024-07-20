2024.07.20 14:48

На легендарной улице Басанавичюса наплыв отдыхающих: они демонстрируют свой неповторимый стиль

 
ru.DELFI.lt
Palangos poilsiautojų stilius
Palangos poilsiautojų stilius
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Жаркие дни летних отпусков манят на пляж большинство отдыхающих, которые не стесняются демонстрировать здесь свой неповторимый стиль. Не зря говорят, что улица Басанавичюса в Паланге – действительно привлекательный объект для молодежи, но и дамы постарше демонстрируют здесь свои летние наряды.

Кажется, события предстоящих выходных привлекли в Палангу немало гостей, которые в первую очередь отправляются на знаменитую улицу Басанавичюса, чтобы ознакомиться с новинками, развлечься или перекусить. Здесь найдут себе занятие не только самые маленькие посетители курорта, но и постарше. Некоторые из них предпочитают провожать солнце по вечерам, сидя на скамейках возле моста, в то время как молодежь дегустирует блюда, предлагаемые ресторанами, или развлекается на аттракционах. Delfi также зафиксировал особенно горячие кадры на улице Басанавичюса в Паланге, где можно увидеть стиль отдыхающих.

Прогулка по одной из самых знаменитых приморских улиц показывает, что девушки не боятся наряжаться в шорты, футболки и платья. Свой образ они дополняют солнцезащитными очками и минималистичными сумочками. Ребята выходят осмотреться в повседневных летних рубашках и шортах, к которым сочетается повседневная обувь, не избегают прогулок по знаменитой улице Паланги в ярких кроссовках.

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