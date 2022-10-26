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Дирекция Национального парка Куршской косы собирает информацию об обыкновенных енотах (Procyon lotor). В этом году получено 10 сообщений о том, что были замечены эти млекопитающие – в основном их видели в Юодкранте и ее окрестностях. Енот во всем Евросоюзе включен в список инвазивных видов.
Meškėnas
Meškėnas
© Shutterstock

У енота полосатый хвост длиной 20-25 см. Вес енота 5-16 кг. Енот хорошо лазает по деревьям.

Естественная среда обитания енота-полоскуна - Центральная и Северная Америка.

Это животное быстро приспосабливается к жизни в новых условиях, а из-за способности лазать по деревьям уничтожает кладки птиц. В ЕС запрещено держать енотов дома, разводить их, перевозить и выпускать на волю.

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Специалисты парка просят местных жителей и отдыхающих сообщать об этом виде, но напоминают, что енота можно перепутать с енотовидной собакой.

"Если вы видели это животное, зафиксируйте и передайте специалистам информацию о месте, дате наблюдения, времени суток и др. информацию. Ее можно передать по эл. почте: modestas.bruzas@nerija.lt, если у вас есть фото или видео, пришлите его", – пишет дирекция национального парка.

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