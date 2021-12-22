Эту картину запечатлел глава Орнитологической станции мыса Вентес Витаутас Юсис.

"Еще позавчера залив был водным пространством, за ночь его сковал лед, подул ветер и лед начал ломаться. Вчера ветер дул в эту сторону, поэтому лед шел сюда, сейчас ветер дует в сторону Неринги, лед несет туда. Идут, ломаются километровые льдины. Весь залив трещит", – сказал Юсис.