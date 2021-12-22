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Несколько дней подряд в Куршском заливе наблюдаются большие скопления льда. Залив успел замерзнуть, а сейчас лед ломается. Сильный ветер несет на берег большие льдины, образуя нагромождения льда.
Ledas
Ledas
© Stopkadras

Эту картину запечатлел глава Орнитологической станции мыса Вентес Витаутас Юсис.

"Еще позавчера залив был водным пространством, за ночь его сковал лед, подул ветер и лед начал ломаться. Вчера ветер дул в эту сторону, поэтому лед шел сюда, сейчас ветер дует в сторону Неринги, лед несет туда. Идут, ломаются километровые льдины. Весь залив трещит", – сказал Юсис.

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