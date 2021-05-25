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Вы хотите попасть внутрь ресторана или сходить в бассейн – "паспорт возможностей", дает такую возможность, но только переболевшим или привитым от коронавируса. Все остальные должны сдать тест, отрицательный результат которого действует 24 часа. Однако на курортах сдать тест практически невозможно – или нет свободного времени или невозможно записаться на то время, когда это нужно. Для дальнейшего пользования услугами тест надо повторять каждых 24 часа.
Šeštadienio Palanga
Šeštadienio Palanga

Зарегистрироваться на тест можно на сайте 1808.lt. Выясняется, что не во всех муниципалитетах есть свободные места, не всегда эта услуга доступна весь день, в некоторые городах тестируют только час в день. Особенно напряженная ситуация на курортах. В Паланге, например, бесплатно делают всего 30 тестов в день, с 14 до 15 ч. Остальным предлагают обращаться в частные лаборатории или ехать в другой город.

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В Клайпеде на пятницу уже нет свободных мест для тестирования, в субботу есть время с 16.45 до 20 ч. Здесь предлагают несколько десятков тестов в день.

В Неринге свободных мест на выходные вообще не бывает, равно как и в Друскининкай их уже нет (делают 15 тестов в день с 9.30 до 10.30 ч.). Однако в Друскининкай посетители парка водных аттракционов могут сдать тест прямо перед предоставлением услуги. В Бирштонасе также не предлагают услуги мобильного пункта. А в Аникщай можно сдать 30 тестов в день, с 12 до 13 ч.

По несколько сот тестов в день предложили только Вильнюс и Каунас.

Нет свободных мест в Шилале. В Утене их 5, 5 и в Таураге.

Санатории проблему решают иначе - предлагают сдать тест за деньги на месте. Однако представители санаториев пока еще не знают, даст ли такое тестирование возможность на получение "паспорта".

Около 1,4 млн. жителей Литвы могут воспользоваться "паспортом возможностей" и без теста: это дети до 16 лет, переболевшие COVID-19 или привитые.

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