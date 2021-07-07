"Есть люди, которым не нравятся естественные поля и луга в Вильнюсе, но кое-кому они по душе. Пчелам они очень нравятся", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Пчелы в центре города? Многие сочтут это за шутку, но на деле это становится нормальной практикой, а пчеловоды перебираются в город.
Директор ЗАО Miesto bitininkai Паулюс Хоцкявичюс сказал, что на крышах зданий созданы отличные условия для существования пчел, это как дом высоко на дереве в дупле.
Компания Miesto bitininkai исследовала собранный пчелами в городе мед, результат показал, что там нет тяжелых металлов. Общие показатели состава хорошие, поэтому вильнюсский мед отличается качеством.
Хоцкявичюс сказал, что Вильнюс идеально подходит для разведения пчел. Пчелиные семьи отлично себя чувствуют в городе и зимуют здесь.
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