04 июля 2023 г. 12:51

На крыше Музея энергетики и техники – копия самолета Lituanicа

 
ru.DELFI.lt
„Lituanicą“. Interaktyvi kopija
„Lituanicą“. Interaktyvi kopija
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В этом году прошло 90 лет со дня полета Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса на Lituanicа. По этому случаю на крыше Музея энергетики и техники в Вильнюсе появилась копия легендарного самолета. Посетители музея смогут завести мотор самолета и почувствовать себя на месте смелых летчиков, которые отправились в перелет через Атлантический океан на небольшом самолете Bellanca CH-300 Pacemaker.

Lituanica вылетела утром 15 июля 1933 г. В топливном баке было 3000 л бензина, плюс 100 л масла. Пилоты на два дня взяли с собой 4 литра воды и 6 бутербродов, а также фрукты, кофе, водку и сигареты.

Меньше всего они потратились на свою безопасность – летели без огней, освещали приборную доску с помощью зажигалки, у них не было даже радиоприемника. У пилотов не было и парашютов.

Разместить интерактивный самолет на крыше музея задумали экскурсоводы Каролина Королева-Баркова и Андрюс Шатас.

Проект поддержали Литовский совет по культуре и Вильнюсский муниципалитет. Историческими фотографиями поделились Военный музей им. Витаутаса Великого, Музей литовской авиации, специалисты Vilnius Tech.

Интерактивный самолет создавали с нуля, а создал его реставратор автомобилей.

В интерактивном самолете, руководствуясь инструкцией пилота, посетители смогут попробовать запустить двигатель. Кроме того, в музей из архива привезли крыло Lituanicа.

Несмотря на то, что причины гибели Lituanicа до сих пор неизвестны – все же доминируют следующие объяснения: "не хватка газолина", "плохие погодные условия", "усталость", упоминают и теорию заговора – подвиг пилотов имел большое значение.

Презентация интерактивного самолета состоится 14 июля, в 12 ч. на террасе крыши музея. Экспозицию можно посетить с 14 июля в рабочее время музея.

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