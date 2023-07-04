На крыше Музея энергетики и техники – копия самолета Lituanicа

Lituanica вылетела утром 15 июля 1933 г. В топливном баке было 3000 л бензина, плюс 100 л масла. Пилоты на два дня взяли с собой 4 литра воды и 6 бутербродов, а также фрукты, кофе, водку и сигареты.

Меньше всего они потратились на свою безопасность – летели без огней, освещали приборную доску с помощью зажигалки, у них не было даже радиоприемника. У пилотов не было и парашютов.

Разместить интерактивный самолет на крыше музея задумали экскурсоводы Каролина Королева-Баркова и Андрюс Шатас.

Проект поддержали Литовский совет по культуре и Вильнюсский муниципалитет. Историческими фотографиями поделились Военный музей им. Витаутаса Великого, Музей литовской авиации, специалисты Vilnius Tech.

Интерактивный самолет создавали с нуля, а создал его реставратор автомобилей.

В интерактивном самолете, руководствуясь инструкцией пилота, посетители смогут попробовать запустить двигатель. Кроме того, в музей из архива привезли крыло Lituanicа.