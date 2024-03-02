На КПП в Медининкай и Шальчининкай в очередях стоят сотни тягачей

 
ELTA
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Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В ночь на пятницу в Литве были закрыты еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. В субботу утром на двух действующих КПП - Шальчининкай и Медининкай - образовались большие очереди тягачей. Сотни машин стоят с обеих сторон границы. В Медининкай с литовской стороны стоят около 500 тягачей, а в Шальчининкай – около 300, сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ).

"В Медининкай есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят еще 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 ч.", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис, прибавив, что в пятницу у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 ч.

"Сейчас в Шальчининкай стоят 340 тягачей. Площадка ожидания также заполнена, еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди. Тут время ожидания составляет около 34 ч.", – прибавил он.

По словам Мишутиса, СОГГ наблюдает увеличение очереди со стороны Беларуси.

Нет сомнений, что очереди - результат закрытия двух КПП с 1 марта (Лаворишкес и Райгардас).

"Со стороны Беларуси очереди еще больше – около Медининкай 680 тягачей и похожее количество в Шальчининкай", – сказал Мишутис.

"Видно есть несколько причин этого – мы видим, что немного выросли естественные потоки. Вторая причина, конечно же, закрытие двух других КПП", – продолжил он.

По словам Мишутиса, в Шальчининкай и Медининкай увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей – в Медининкай в очереди придется простоять 6, а в Шальчининкай – около 2 ч.

Однако, по словам Мишутиса, это непродолжительное время ожидания.

Напомним, что с 1 марта через Медининкай и Шальчининкай запрещено также движение пешеходов и велосипедистов. Граждане Литвы и ЕС еще смогут две недели переходить границу в этих местах пешком или на велосипеде.

Правительство также решило постепенно сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам (на 50%), ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена" и в Кибартай (за исключением случаев, когда Служба охраны госграницы принимает иное решение).

Напомним, что гражданам Литвы рекоемндуют не ездить в Беларусь и Россию из-за участившихся провокаций и активизации спецслужб этих стран.

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