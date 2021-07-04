"Каждый год мы стараемся удивить не только поклонников, но и себя. Сделаем это и в этом году, не оставим никого равнодушным. Продумана каждая деталь. Все делается для того, чтобы тысячи зрителей смогли насладиться шоу высочайшего качества, шоу мирового уровня", - сказал Эгидиюс Драгунас.

Предполагалось, что концерт посетят больше 15 000 зрителей, поэтому всем посоветовали прибыть как можно раньше, чтобы избежать скопления людей и чтобы все вовремя попали на концерт.

Также было предложено не ехать на собственном автомобиле, пользоваться услугами маршрутного такси, общественного транспорта или арендовать самокаты, так как на площадке очень мало парковочных мест.

Платные тесты на COVID-19 делались на месте проведения мероприятия, а на концерте требовалось носить маски. Однако в роликах, которыми поделились зрители концерта, масками и не пахло.

Людей начали впускать с 17:00, но концерт начался намного позже. Об этом сообщила группа в предварительно выпущенном пресс-релизе.

"Чтобы наше шоу произвело максимальное впечатление, мы начнем его в сумерках - мы поднимемся на сцену примерно в 22 часа. Заранее приносим свои извинения живущим в округе, если вы будете слышать музыку, я приглашаю всех насладиться ею", - сказал лидер группы Эгидиюс Драгунас.

Перед появлением звезд вечер открыл знаменитый диджей Driule XL.

Не нарушили прекрасную традицию

Как и каждый год, группа не нарушила традиции и подарила билеты на концерт детям из более неблагополучных семей.

"Я знаю, что не все могут позволить себе посещать концерты, поэтому я хочу снова порадовать молодых людей, которые живут в тяжелых условиях. Надеюсь, они надолго запомнят моменты с мероприятия. Я верю, что такие вещи побудят их изо всех сил стремиться к осуществлению своей мечты", - сказал SEL, реализовавший несколько благотворительных проектов.

Затем последовали еще более десяти известных работ группы - „Muzika”, „Aš laukiu lietaus”, „Nes aš tik vėjas” и другие, сводившие с ума всех. Песня „Aš žiūriu į tave pasaulį”, кажется, стала пиком концерта, поэтому SEL исполнил еще раз. За этой песней последовало еще несколько треков, и все завершилось тяжелой песней "Monako" в сопровождении эксклюзивного фейерверка. Даже после концерта публика не спешила расходиться: кричали, пели и веселились.

"Я очень благодарен поклонникам за их поддержку. У нас был необычный вечер после такого длительного перерыва. Люди были потрясающие - всем хотелось повеселиться, насладиться моментом. Это было действительно то, что трудно описать словами. Спустя долгое время мы первыми провели концерт такого масштаба. Я просто не могу ничего сказать, кроме как большое спасибо зрителям за их безумную оценку группы SEL. Я также хотел бы поблагодарить всю команду, которая работала над этим концертом", - сказал Эгидиюс Драгунас после ухода со сцены.

Само присутствие в такой толпе вызвало у поклонников незабываемые эмоции.

"Знаете, это чувство невероятное. Последний раз я была на концерте полтора года назад, и сложно сказать, как я себя чувствую сегодня. Казалось, мы этого больше не увидим, но сегодня мы все снова здесь. SEL еще раз доказал, что это группа номер один в Литве", - сказала поклонница Моника.