Бизнесмен, публицист Валдас Барткявичюс поделился не только записью, но и несколькими видео моментов акции протеста, прошедшей у места проведения концерта в зале Pramogu arena.

"Русофобия.

Странный термин, потому что я не боюсь их, мы не боимся. Руссофолилия до сих пор процветает здесь, даже среди тех, кто родился в этом столетии.

Это именно то, что десятилетиями продавало нам министерство некультуры Третьего Восточного рейха, финансирование которого получает большинство артистов или певцов рейха.

Русский рейх до сих пор мешает нам стать полноценными западниками, содержание их языка врывается на наши экраны через маш и фиксиков, через моргерштернов и лепсов, через муратовых, венедиктовых и шендеровичей, которые десятилетиями получали и получают десятки тысяч от газпрома. После продолжения войны они получили страховые полисы от лидеров рейха «иностранный агент» и, как фирменное дерьмо из Китая, эвакуировались на запад, еще больше отравляя наши умы.

(…)

Вчера был, надеюсь, последний концерт российской певца, надеюсь радиостанции перестанут крутить эту некачественную музыку, надеюсь, наша страна будет смелая не только в твиттере, но и будет культивировать ватный тикток, пухлогубых в инстаграме и наш нелюбимый Facebook.

Спасибо Корнелиусу за идею протеста и всем, кто вчера пришел на него. То, что мы услышали и увидели, лишь часть этого была снята на видео. Маленькая часть. Спасибо Дайнюсу Жалимасу за вчерашний текст.

P.S. Когда тысячи людей бегут из Беларуси от режима, другие приезжают на концерты или летят в отпуск", — написал в соцсетях один из организаторов протеста.

Delfi также адресовал комментарий Главному комиссариату полиции Вильнюсского округа. Начальник отдела по связям с общественностью Юлия Самороковская сказала, что у полиции не было информации о планируемой акции протеста, а информация о конфликтах возле Арены им не поступала. Однако в связи с инцидентом полиция начала досудебное расследование по статье 284 Уголовного кодекса Литовской Республики.

“От сотрудников службы безопасности Pramogu Arena поступило сообщение о том, что 19-летний мужчина избил двух женщин. Нападавший задержан, - заверила Ю. Самороковская. - Информация об использовании этих символов в настоящее время собирается и оценивается, и после оценки будет принято решение. За распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, символов тоталитарных или авторитарных режимов предусмотрен штраф в размере от трехсот до семисот евро для физических лиц и от шестисот до одной тысячи двухсот евро для юридических лиц или иных ответственных лиц.

Выступление боготворившего Путина рэпера, которого в Украине не ждут, состоялось в зале Pramogu Arena, поскольку концертный зал Compensa отказался принять Моргенштерна.

"Мы хотим подчеркнуть, что с самого начала войны России против Украины мы поддерживали Украину, ее народ и наших коллег и партнеров в Украине. Compensa Vienna Insurance Group, являясь частью Vienna Insurance Group, поддерживает и участвует в организации поддержки Украины.

Любая поддержка России для нас неприемлема, поэтому мы очень серьезно относимся к информации о планируемом концерте в Вильнюсе в концертном зале нашего имени. Мы незамедлительно обратились к представителям концертного зала с просьбой разъяснить ситуацию, а также предпринять необходимые шаги, чтобы все происходящие в зале события соответствовали ценностям демократического и свободного мира. Решение об отмене концерта принял сам концертный зал", — написали в комментарии представители компании Compensa Vienna Insurance Group.

Чуть ранее Delfi обратился за комментарием к представителям концертного зала Compensa.

"Концертный зал Compensa не поддерживает войну России в Украине. Мы предъявляем высокие требования к исполнителям, которые хотят выступить в наших помещениях – проверяем, не внесены ли они в список нежелательных лиц в Литве, консультируемся с министерствами иностранных дел и культуры, просим исполнителей представить официальную позицию в письменном виде мы следим за общественным пространством. Концертный зал Compensa, получив дополнительную информацию об артисте, отказался предоставить помещение для концерта Моргенштерна", — говорилось там.