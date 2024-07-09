На концерт Брайана Адамса в вильнюсском Нагорном парке осталось всего 200 билетов

Организаторы напоминают, что на концерт нельзя приносить стеклянную, жестяную, пластиковую и другую посуду или предметы, которые могут представлять опасность для окружающих. Запрещено приносить с собой алкоголь, наркотические и психотропные вещества, еду и напитки. На территории парка запрещено движение на велосипедах и самокатах, на скейтбордах и других видах транспорта. Кроме того, нельзя приводить с собой домашних животных.