На концерт Брайана Адамса в вильнюсском Нагорном парке осталось всего 200 билетов

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В Нагорном парке установлена огромная сцена, установлена мощная аппаратура. На территории парка установлены бары и туалеты. Подготовлены два входа/выхода со стороны ул. Т.Косцюшкос и со стороны Крестовой горы. За порядком будут следить полицейские, частные охранные компании, будет дежурить скорая.
9 июля будет запрещено движение в Нагорный парк с ул. Т.Косцюшкос. Пешеходы также не смогут попасть на территорию, где состоится мероприятие. Их движение запрещено 8-10 июля. И-за большого числа автомобилей прогнозируют заторы. Зрителей впускают с 18 ч. Их призывают пользоваться услугами такси, общественного транспорта или приходить пешком. Организаторы приносят посетителям парка извинения за временные неудобства.
Организаторы напоминают, что на концерт нельзя приносить стеклянную, жестяную, пластиковую и другую посуду или предметы, которые могут представлять опасность для окружающих. Запрещено приносить с собой алкоголь, наркотические и психотропные вещества, еду и напитки. На территории парка запрещено движение на велосипедах и самокатах, на скейтбордах и других видах транспорта. Кроме того, нельзя приводить с собой домашних животных.
Как обычно, запрещено приносить поилки всех типов, зонты, флаги, плакаты, складные стулья, огнестрельное оружие, газовые баллончики, холодное оружие, пиротехника, цепи, шприцы, лазерные фонарики, другие предметы.
Кроме того, нельзя приносить лаптопы, профессиональные или полупрофессиональные камеры и фотоаппараты, селфи-палки, нельзя использовать дроны и др. технику.
Перед концертом Брайана Адамса выступит литовская группа Sisters On Wire.