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На кладбище советских пограничников в Лаздийском районе Литвы обнаружена снятая с бетонного основания и разбитая мраморная мемориальная доска.
На кладбище советских пограничников в Лаздийском районе разбита памятная доска
© DELFI / Ainis Gurevičius

Как отмечает Департамент полиции, разбитая памятная доска была замечена в четверг, около 9 часов утра, в деревне Филицияновас.

Сумма ущерба устанавливается. Полиция собрала материалы об уничтожении или повреждении чужого имущества.

Атаки на памятники советским солдатам участились по всей Литве, когда Россия начала вторжение в Украину в феврале. Как правило памятники раскрашивают в цвета украинского флага - синим и желтым.

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В среду прокуратура Утянского района прекратила досудебное расследование по факту раскраски скульптуры советского солдата в цвета украинского флага в Куркяй Аникщяйского района, которое произошло в апреле.

По данным прокуратуры, расследование было прекращено в связи с отсутствием в совершенном деяний, свидетельствующих о наличии признаков уголовного преступления или правонарушения.

"По расследуемому случаю действия лиц не оказали реального влияния на общественный порядок и спокойствие, в их действиях не содержится какой-либо совокупности объективных или субъективных признаков расследуемого преступного деяния", — говорится в постановлении прокурора.

Скульптуру раскрасили аэрозольной краской двое жителей Вильнюса. Мужчины, опрошенные в качестве специальных свидетелей, пояснили, что раскрасили памятник советскому солдату в желто-голубой цвет в знак протеста против убийств, осуществляемых российскими вооруженными силами в Украине. Они не стремились принизить память солдат, похороненных на кладбище, и не прикасались к надгробным памятникам и табличкам с именами.

В ходе следствия 5 мая по решению самоуправления Аникщяйского района скульптура была демонтирована и вывезена из города Куркляй. Согласно сообщению, место захоронения советских воинов Второй мировой войны в городе Куркляй внесено в Реестр культурного наследия, а сама скульптура советского солдата не находилась под охраной.

"Окраска скульптуры советского солдата в сине-желтый цвет (украинский флаг) не нанесла ущерба ценным объектам культурного наследия", — цитирует прокуратура письмо Департамента культурного наследия.

По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.

Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.

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