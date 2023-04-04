На каждого жителя Вильнюсского региона приходится четверть тонны мусора в год

Количество смешанных отходов в Вильнюсском регионе за год сократилось на 0,6 проц. или на 1 320 тонн – в 2021 году жители выбросили в контейнеры для смешанных отходов 220 тыс. тонн различных отходов. В расчете на душу населения, на каждого жителя в среднем приходится 271 кг смешанных отходов. За год среднее количество выбрасываемых жителем отходов сократилось на 4 кг.

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Доля сортируемых отходов сокращается, но их по-прежнему довольно много

19 проц. выброшенных бытовых отходов составлял пластик, включая пластиковую тару, 14 проц. – бумага и картон, по 6 проц. – стекло, стеклянная тара, текстиль и пищевые отходы. 17 проц. отходов составили предметы, которые вообще не должны попадать в бытовые контейнеры – это мебель, автозапчасти, покрышки, строительные и подобные отходы – они должны доставляться на специальные площадки по сбору отходов.

"Сортировкой отходов, выбрасываемых жителями Вильнюсского региона в контейнеры для смешанных бытовых отходов, мы занимаемся с 2016 года, постоянно оценивая состав отходов с помощью специальных исследований. Замечаем, что сокращается количество выбрасываемых пластиковых, стеклянных и бумажных упаковок, которые жители сразу рассортировывают по специальным контейнерам, содержимое которых до нас уже не доходит", — говорит директор ЗАО Energesman, управляющего Вильнюсским заводом по механико-биологической обработке отходов, Альгирдас Блазгис.

По его словам, несмотря на тенденцию к снижению, тем не менее в смешанные контейнеры по-прежнему попадает довольно много перерабатываемого мусора – около 55 проц. отходов могут быть отсортированы и переработаны или подготовлены для дальнейшего использования.

Большая часть смешанных бытовых отходов перерабатывается или используется повторно. Две трети (59 проц.) отходов в прошлом году были подготовлены и доставлены для сжигания. За год завод произвел 130 тыс. тонн твердого вторичного топлива для производства электро- и теплоэнергии. Топливо было доставлено на когенерационные электростанции в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Также для обработки было отсортировано 12,5 тыс. тонн (6 проц.) вторичного сырья: стекло, пластик, бумага и картон, металлическая упаковка. Более 30 тыс. тонн (14 проц.) отходов подверглось биообработке, из них произведено 3,8 тыс. тонн технического компоста.

Отсортированные отходы, непригодные для переработки и сжигания, были вывезены на Казокишскую свалку. Такие отходы составили примерно пятую часть (19 проц.) всех доставленных бытовых отходов.